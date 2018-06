Conte, fiducia e battaglia in aula

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniFiducia al governo Conte anche alla Camera. L'esecutivo ha raccolto 350 voti a favore, 4 in più della maggioranza M5s-Lega. A Montecitorio, il premier è apparso più a suo agio, ma il clima è stato da subito incandescente. Conte ha assicurato che il governo vuole «rispettare la Costituzione» e non intende «cancellare quanto di buono è stato fatto» nel recente passato, ma ha annunciato che «sicuramente ci sarà una revisione dei provvedimenti sul credito cooperativo e le banche popolari». Quando poi Conte ha parlato di conflitto di interessi («Ciascuno ha il piccolo conflitto d'interesse da risolvere») sono scoppiate le proteste dell'emiciclo tanto da costringere il presidente Fico a richiamare alcuni parlamentari. Insolitamente dure sono state poi le parole del capogruppo Pd Graziano Delrio all'indirizzo del premier: «Se vuole rispettare davvero la Costituzione prenda il programma che ha sul tavolo e lo riscriva. Lei è espressione di un governo che nasce sull'inganno. Il nostro augurio è che non faccia il pupazzo dei partiti. Lei rivendica di essere populista ma in nome del popolo in questo paese sono stati commessi delitti orrendi». I deputati di Lega e 5 stelle hanno reagito all'attacco con urla di disapprovazione. Netta anche l'opposizione della capogruppo di FI, Maria Stella Gelmini, secondo cui «Salvini è stato forse un abile leader della Lega, ma non un leader unificante del centrodestra come Silvio Berlusconi».Un altro fronte di polemica si è aperto in riferimento alla scelta di Matteo Salvini di abbandonare l'aula durante il discorso del premier per partecipare ad un comizio elettorale a Brindisi. Il segretario leghista continua a sostenere come un caterpillar le sue proposte programmatiche: il contrasto all'immigrazione clandestina e la riduzione della pressione fiscale. Sui migranti ribadisce tolleranza zero: «Basta gente a spasso». Dai Centri non si potrà «uscire ed entrare a piacimento» e verranno «allungati i tempi di permanenza, perché tre mesi non sono sufficienti ad identificare i soggetti che vanno espulsi». Sul fisco invece assicura che a beneficiare della flat tax saranno tutti i cittadini e non solo i più ricchi. Ma Salvini ha anche aggiunto che «se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più» e questo ha provocato l'ennesimo scontro con il Pd che lo accusa di voler «favorire i ceti più ricchi penalizzando invece le fasce meno abbienti». Accuse che sembrano confermate dallo studio del Sole 24 Ore, secondo il quale, con l'applicazione del nuovo sistema a due aliquote (15% e 20% ) il risparmio fiscale crescerebbe con il reddito.riproduzione riservata ®