Conte attacca la Lega: «Ha perso» Salvini: «Siamo andati alla grande»

Mario Fabbroni

Matteo Salvini «è il grande sconfitto dal voto» perché queste elezioni regionali «erano state percepite come un referendum pro o contro di lui e lui ha perso». Tanto più che la Lega «non è il primo partito né in Emilia né in Calabria». Il premier Giuseppe Conte si toglie un po' di sassolini dalle scarpe all'indomani delle elezioni regionali e ribadisce che, ora più che mai, il governo non corre rischi «perché i numeri in Parlamento sono diversi». Quindi l'affondo: «Dico basta a modalità di propaganda che ritengo indegne. Andare in giro con le troupe televisive a suonare ai campanelli, additando singoli cittadini come responsabili di reati, ricorda pratiche oscurantiste del passato».

Salvini non perde certo tempo e rintuzza al vetriolo: «Finalmente ho dormito, mi sono svegliato soddisfatto - dice -. La citofonata al Pilastro? Sì, rifarei tutto, citofono, videotelefono, tutto quanto. I voti li abbiamo presi, Lucia Borgonzoni in Emilia ha preso un milione di preferenze, in alcune province abbiamo pure vinto». Poi si rivolge direttamente a Conte: «Anche oggi il signor Conte passa il tempo ad attaccarmi e a dire che deve lavorare per contrastare me e le destre. Gli ricordo che deve lavorare per il bene degli italiani, non perché odia qualcuno. Chi vive di rabbia e di rancore vive male, poverino. Camomilla per Giuseppi!».

L'analisi del voto però va al di là delle scaramucce: l'avanzata della Lega in Emilia c'è stata ma non è servita a sfondare. E sembra quasi passata in secondo piano che nella mappa del potere dopo il voto nazionale del 4 marzo 2018 il centrodestra ha doppiato le regioni a guida centrosinistra (14 a 7). E nel 2020 si deve ancora votare in 6 Regioni (tra Cui Campania, Puglia, Toscana), 17 capoluoghi di provincia e 1073 Comuni di cui 129 sopra i 15mila abitanti. Sarà lotta continua.

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

