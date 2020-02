CONTAGIO PLANETARIO

Nico Riva

Il coronavirus? «Può creare più sconvolgimenti politici, economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico: il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno». Sono le dure parole del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Proprio ieri l'Oms ieri ha inoltre ribattezzato il virus Covid-19, dandogli un nome politicamente corretto che in poche ore è diventato uno dei trend topic di Twitter, con decine di migliaia di cinguettii.

LA SPERANZA. Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), ha spiegato che «nel giro di due o tre mesi sarà possibile avere nuovi candidati vaccini da testare sull'uomo, ma è altamente improbabile che prima di un anno si possano utilizzare su larga scala». Intanto migliora la coppuia di cinesi ricoverata da giorni allo Spallanzani.

NUOVA APP. Intanto la Cina ha messo a punto una nuova app medica con la precisa funzione di svelare agli utenti se sono a rischio contagio. Eseguendo una scansione dal proprio smartphone ed inserendo i propri dati, l'App indica se ci si è avvicinati a una persona contagiata o sospetta di avere il virus. A quel punto bisogna avvertire le autorità sanitarie.

NUOVI SINTOMI. La task force di scienziati cinesi guidata da Zhong Nanshan, il virologo che nel 2003 scoprì la Sars, ha portato alla luce un nuovo dato interessante. La febbre sarebbe solo uno dei primi sintomi solo in 4 pazienti su 10. Ne consegue che basare i controlli su di essa, non sarebbe così efficace come si pensava prima.

TERRORE A MOSCA. Mentre i contagi hanno superato le 42mila unità e i morti son ormai ben oltre la soglia dei mille, la psicosi di massa continua a dilagare, anche in casi estremi. Un uomo ha finto un attacco epilettico sulla metro a Mosca, mentre i suoi complici gridavano «fuggite, è infetto». Per la sua burla, pubblicata su Youtube, ora rischia 5 anni di carcere.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA