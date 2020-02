CONTAGIO IN CATTEDRA

Edvige Carcone (*)

Tesi da scrivere, esami da preparare, professori da incontrare e tutto ad un tratto ti ritrovi a bloccare quella vita tanto frenetica che caratterizzava le tue settimane. Sentivamo spesso parlare del famigerato Corona virus ma mai ci saremmo aspettati di vivere, seppure in maniera minore, un'esperienza simile a quella di Wuhan.

Un venerdì sera normale ti chiama preoccupato tuo padre dicendo di stare attenta, non ci dai tanto peso, sei fuori a prendere una birra con amici, quasi ti arrabbi, vivi da anni lontana da casa e non accetti le raccomandazioni. Mentre stai cercando di mettere l'eye-liner ti chiama tua madre. Ci risiamo con questa storia, pensi. Lei urla e dice che devi tornare, tu le rispondi a tono dicendo che hai da fare e non cancellerai tutti i tuoi impegni per dell'allarmismo inutile.

Squilla di nuovo il telefono, è la tua amica che ti dice di controllare WhatsApp, segui il suo consiglio e leggi uno screenshot e capisci che tutte le università del milanese sono state chiuse. Richiami i tuoi, forse puoi scendere, in fondo pur di non sentire altre lamentele. Ti arriva la notizia che alcuni invitati al compleanno preferiscono rimanere a casa per paura di essere contagiati. Raggiungi i tuoi amici, sei un po' scossa e pensi: Cosa farò con la tesi? Quanto rallenterà il mio percorso ciò che sta accadendo?

Vai via presto e torni a casa, non ti va di far festa. La mattina successiva vieni svegliata dal telefono, è tua nonna che ti chiama ininterrottamente. Cerchi di spiegarle che stai bene e provi a chiudere di nuovo gli occhi, ma tanto è tutto inutile. Continuano a chiamarti, genitori, amiche ipocondriache ed amici di giù. Provi a convincere i tuoi a restare a Milano, fare la valigia ed affrontare il viaggio ti annoia. Ti lasci convincere ad andare in stazione, il biglietto lo farai al momento. Arrivi, ti guardi intorno e vedi che la gente corre verso non si sa dove ed è nervosa. Vai alla macchinetta automatica ma nulla, tutto esaurito. Ti rechi in biglietteria e fai amicizia con una ragazza nella tua stessa situazione, finalmente arriva il tuo turno, paghi tantissimo il biglietto per stare tre ore e mezza in piedi. Inutile dire che il treno ritarderà e che per arrivare a casa dovrai fare mille peripezie.

