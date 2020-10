Contagi vicini alla soglia dei 2 mila casi

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio i nuovi casi sono 1963 (di cui 993 a Roma città) con 22.947 tamponi. Il rapporto positivi/tamponi si attesta intorno all'8,5%, mentre nelle ultime 24 ore i nuovi decessi sono 19 e i guariti 140.

Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha ringraziato tutto il personale sanitario per gli sforzi delle ultime settimane e fatto il punto sulla pressione ospedaliera: «Continuiamo a potenziare i posti letto nelle diverse strutture, al momento risultano occupati da pazienti Covid il 57% dei posti programmati ordinari e il 31% delle terapie intensive e sub-intensive. I nuovi posti programmati saranno tutti attivi entro il 7 novembre». In programma anche un incremento dei posti letto negli alberghi Covid', dove saranno alloggiati i positivi che non possono mettersi in isolamento domiciliare sicuro.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 27.946, di cui 26.111 in isolamento, 1669 ricoverati (+37 nelle ultime 24 ore) e 166 in terapia intensiva (dato stabile). Da inizio emergenza processati complessivamente 1.361.332 tamponi, con 39.892 casi accertati, 1158 deceduti e 10.788 guariti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 05:01

