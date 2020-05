Contagi sotto controllo: a Roma 8 posivi

Solo dodici positivi in più nel Lazio, appena otto a Roma. Numeri confortanti sulla scia di quanto registrato nei giorni scorsi. Un calo costante che sta accompagnando con ottimismo la fase 2 in tutto il territorio della Capitale e della Regione. Il trend della curva di contagio è allo 0,2%, uno dei più bassi a livello nazionale.

Cinque invece i decessi in più mentre continuano a crescere i guariti che, con i 29 di ieri, sono arrivati a 3.430 totali. Entrando nel dettaglio delle Asl di riferimento sono quattro i contagi rilevati nella Asl Roma 1, tre nella Asl Roma 2 e uno nella Asl Roma 3. Due soli casi in provincia e due a Latina. Nessuno invece a Frosinone, Rieti e Viterbo. Secondo quanto riferito dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato proseguono i test sierologici a tappeto ad operatori sanitari e Forze dell'Ordine. Dall'inizio della campagna ne sono stati eseguiti complessivamente 41.798 con una percentuale di sieroprevalenza del 2,4%. Ciò ha contribuito a rilevare 81 casi asintomatici positivi al tampone.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 05:01

