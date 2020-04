Contagi, il report segreto degli esperti «Con la riapertura rischio ospedali ko»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla contrarietà alle visite ai familiari concesse dal Governo, all'eventuale inefficacia delle mascherine, alle rivelazioni sui possibili scenari epidemiologici in caso di riapertura di scuole, bar e ristoranti. Il report segreto del Comitato tecnico scientifico, anticipato ieri dal Messaggero, analizza l'emergenza coronavirus con risultati a dir poco scoraggianti per chi attendeva grandi riaperture per la cosiddetta. E già con le misure in vigore dal prossimo 4 maggio «il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto», ha avvertito il premier«Lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto - si legge nel report - perché le stime attuali di R0, ovvero il tasso di contagiosità di una singola persona, sono comprese tra 0.5 e 0.7, e se fossero anche di poco superiore a 1 l'impatto sul sistema sanitario sarebbe notevole». A creare una nuova ondata di contagi potrebbero essere proprio scuola, bar e ristoranti. «Per il settore commerciale e di ristorazione un aumento di contatti in comunità è da considerarsi inevitabile e può potenzialmente innescare nuove epidemie».«La sola riapertura delle scuole potrebbe portare allo sforamento del numero di posti letto in terapia intensiva». In caso di superamento totale del lockdown poi «si stima un picco delle terapie intensive entro l'8 giugno con la richiesta di 151 mila posti. Entro fine anno i ricoveri totali potrebbero superare i 430 mila».Dunque la raccomandazione: «Una riapertura parziale delle attività lavorative per almeno 14 giorni con monitoraggio dell'impatto». Ma il documento del Comitato apre il campo a seri interrogativi: le mascherine sono utili o no? Incontrare i congiunti' indossando mascherine espone a rischi o no? «Ci sono incertezze sul valore dell'efficacia dell'uso di mascherine per la popolazione generale dovute a una limitata evidenza scientifica sebbene siano consigliate», afferma il report, che per la Fase 2 esclude gli incontri tra familiari, fidanzati e affetti stabili: le attività di aggregazione dovrebbero rimanere interdette.riproduzione riservata ®