Contagi, nuovi positivi in calo per la prima volta da giugno

Dopo nove settimane di aumento, la pandemia di Covid in Italia trova un piccolo rallentamento. Dall'1 al 7 settembre, secondo i dati della Fondazione Gimbe, si registra una diminuzione del 12,5% dei nuovi positivi, con 39.511 casi contro i 45.134 della settimana precedente.

Scendono gli attualmente positivi (133.787 rispetto a 137.925), calo che va di passo con un'ulteriore frenata negli ospedali, dove si rileva un aumento dell'1,3% di ricoverati con sintomi (4.307 rispetto a 3.252) e del 3,5% di pazienti in terapia intensiva (563 rispetto a 544). In aumento i decessi che sono 417, di cui però 82 relativi a periodi precedenti. In sette province (Siracusa, Messina, Ragusa, Trapani, Catania, Prato e Caltanissetta) si contano oltre 150 casi per 100mila abitanti.

«Per la prima volta da fine giugno diminuiscono i nuovi casi settimanali, sia come numeri assoluti che come media dei casi giornalieri che si attesta a 5.644», dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe. Dal bollettino di ieri i casi in più sono 5.522, con 59 morti. Attualmente positivi ancora in discesa (129.918, 1.663 in meno di mercoledì) e aree mediche in lieve calo: 4230 i ricoverati con sintomi (-5), 558 in rianimazione (-6).(D.Zur.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

