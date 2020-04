Contagi, la curva del virus resta bassa

Roma guarda con ottimismo alla fase due. La giornata di ieri ha confermato il trend in netta frenata delle ultime settimane, con la Capitale che ha registrato 23 casi in più in 24 ore, di cui 15 dei quali concentrati nell'area di competenza della Asl Roma 1 dove si sta procedendo a controlli a tappeto sulle Rsa. Una signora di 89 anni è morta. Anche la provincia tiene, con un aumento di 19 casi di cui undici nel complesso della Asl Roma 6 (che conta anche tre morti) dove risiede la Rsa San Raffaele di Rocca di Papa finita nell'occhio del ciclone. Si contano poi sulle dita di una mano i contagi anche nel resto della Regione: diciotto suddivisi tra Frosinone (otto e un morto), Latina (cinque e un morto), Rieti (quattro) e Viterbo (uno e un morto). C'è però un caso che rompe l'ottimismo di questi giorni: un ragazzo di 15 anni positivo al Covid è stato ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Dimessi e definitivamente guariti invece i coniugi cinesi, i primi ad aver contratto il virus nella Capitale. Dopo esser stati a lungo ricoverati allo Spallanzani erano stati trasferiti al San Filippo Neri per la fase Soddisfatti dalla Regione: «Ma teniamo alta la guardia».(S. Pie.)

