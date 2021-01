Contagi in lieve calo nel Lazio, che fa registrare 1056 nuovi casi (444 a Roma città) su 24.756 test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. I nuovi decessi in un giorno sono 16, i guariti 1921; calano i ricoveri (-32 in un giorno) ed il tasso di positività (che passa dal 10% all'8%, 4% se si considerano anche gli antigenici) ma aumentano le terapie intensive (+3, con 13 nuovi ingressi giornalieri).

Prosegue la campagna vaccinale, ma solo per i richiami al personale sanitario a causa degli ormai noti ritardi nelle consegne di Pfizer. Nel Lazio, comunque, è stata abbondantemente superata quota 142mila dosi somministrate. Dal 1° febbraio sarà possibile prenotare le vaccinazioni per gli ultraottantenni sul sito di Salute Lazio, con la campagna che partirà una settimana dopo.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA