Contagi in aumento, rischio arancione

Contagi ancora in aumento nel Lazio che rischia di tornare in zona arancione dopo oltre un mese di zona gialla. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati comunicati 1.702 nuovi casi (726 a Roma città), 22 decessi e 1426 guariti. La sorte della regione e della capitale saranno quindi decisi oggi, ma il rischio dell'arancione è però concreto: l'indice RT, tra l'altro aggiornato alla settimana scorsa, è aumentato passando da 0,94 a 0,98, un dato pericolosamente vicino a quota 1, che comporterebbe automaticamente il cambio di colore. Tra gli altri criteri principali per la valutazione del rischio epidemiologico c'è la percentuale di posti letto e terapie intensive occupate da pazienti Covid: sono rispettivamente il 28 ed il 25%, di poco al di sotto della soglia d'allarme. Preoccupa però l'aumento dei posti occupati in terapia intensiva, costante da cinque giorni consecutivi.

Gli attuali positivi sono 36.043, di cui 1.860 ricoverati e 241 in terapia intensiva. Con tutta probabilità, domani il Lazio taglierà il triste traguardo delle 6.000 vittime da inizio pandemia.

Venerdì 5 Marzo 2021

