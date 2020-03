Contagi in aumento: 99 solo ieri Quasi 500 ricoveri, pronti mille letti

Mario Fabbroni

Il conto totale fa un po' più paura di quello oche si visualizza, giorno dopo giorno, grazie ai bollettini medici. Nel Lazio, fino ad oggi, sono 823 i casi risultati positivi al Covid-19: di questi 270 sono in isolamento domiciliare. Mentre 471 persone sono ricoverate, di cui 45 in terapia intensiva. Infine 38 persone sono decedute e 44 guarite.

COME IN GUERRA. Una escalation prevista, come dice molto chiaramente l'assessore regionale alla Sanità e all'integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato: «Siamo in guerra e stiamo combattendo. Abbiamo messo in campo 5 Covid hospital per un totale di mille posti solo su Roma. L'andamento del trend nella nostra regione è inferiore al 20 per cento, ma nei prossimi giorni ci aspettiamo un lieve incremento. Nelle ultime 24 ore registriamo un dato ancora costante, con 99 casi di positività e 6 decessi».

CONTENIMENTO OK. Proprio questo, in fondo, offre un minimo conforto: come si può vedere nella tabella pubblicata in questa pagina, infatti, i dati di ieri e quelli di una settimana fa (per quanto riguarda il solo territorio della Capitale) sono quasi sovrapponibili. Chiaramente aumentato il numero delle persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare, ma tutto sommato sembra che le misure draconiane potrebbero contenere in proporzioni accettabili la platea dei contagiati rispetto a quella degli abitanti.

49 GIORNI. «Ci avete salvato la vita. Amiamo lo Spallanzani, amiamo l'Italia» hanno detto i coniugi cinesi - primi casi accertati di Coronavirus in Italia - che hanno lasciato lo Spallanzani dopo 49 giorni. Anche loro rappresentano la speranza. Da qualche settimana sono clinicamente guariti, ma la donna in particolare dovrà terminare il percorso di riabilitazione. Moglie e marito ieri pomeriggio sono stati trasferiti al San Filippo Neri.

MEGAFONI. E per le strade della Capitale, dai megafoni, i vigili urbani scandiscono restate a casa, non uscite se non per motivi validi, i trasgressori saranno denunciati. Non c'è altra scelta. .

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

