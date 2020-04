Contagi e decessi mai così bassi

Mentre Roma fa registrare altri sei morti in città e solo 26 contagiati è sempre la casa di riposo San Raffaele di Rocca di Papa a canalizzare l'attenzione. Dopo gli oltre 60 di martedì sono altre 52 le persone positive all'interno della Rsa dei Castelli Romani che è stata sottoposta a ulteriori misure restrittive e tamponi a tappeto a tutti gli ospiti e al personale. Secondo quanto affermato dall'assessore regionale D'Amato è stata costituita un'apposita Commissione per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Un numero di contagiati quello delle Rsa che condiziona sia la provincia di Roma, che in totale ne registra 103 con quattro vittime, sia la regione che arriva a 121 nuovi casi. Nel resto del Lazio infatti la situazione appare sotto controllo. Nessun nuovo caso positivo e nessun morto a Rieti, due casi a Latina, cinque a Frosinone e undici a Viterbo, con un morto, con il cluster di Celleno che ne conta quattro persone contagiate. Scende di undici persone ricoverate lo Spallanzani arrivando a 155 pazienti positivi. Nel Lazio in totale i malati sono 4047, i morti 311 e i guariti 874 (record in un giorno: 87). I ricoverati in terapia intensiva sono 196, tre in meno.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

