CONTAGI BOOM

Mario Fabbroni

Italia sul podio mondiale delle vittime del Coronavirus: dopo la Cina, c'è infatti il Belpaese. I morti sono 366, ma fanno più paura i contagi che - solo in 24 ore sono raddoppiati (1326) rispetto alle 24 ore precedenti: in tutto sono 7375. Mentre si contano 622 guariti.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Il capo della Protezione Civile e commissario per il Coronavirus, Angelo Borrelli, ha firmato una nuova ordinanza in seguito al Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri efficace dalla mezzanotte tra sabato e domenica. Prevede che «non ci sono limitazioni agli uffici pubblici», che il decreto «si applica solo alle persone fisiche» delle zone indicate (Lombardia e altre 14 province) e non «alle merci».

CODOGNO. «L'ex zona rossa di Codogno non c'è più - dice l'assessore alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera - . Nella a zona di Lodi, per il terzo giorno consecutivo c'è una una crescita di casi positivi molto inferiore rispetto alle altre province lombarde». Questo trend è il segno che lo sforzo fatto nelle scorse settimane sta iniziando a produrre un effetto e quindi «circondare quell'area e renderla impenetrabile con le forze ordine dimostra che era la strada giusta da seguire». Gallera perciò ha giudicato ancora «troppo blande» le misure prese dal Governo Conte.

REGIONALI. Le elezioni regionali della Valle d'Aosta, previste il 19 aprile, saranno sicuramente rinviate.

TAVOLO. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con i presidenti di Lombardia, Veneto, Liguria, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Piemonte e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno chiesto un tavolo con il Governo. Tema: l'applicazione delle nuove norme.

ALL'ESTERO. La Francia - attraverso le parole del Ministero della Salute - ha proibito i raduni con più di 1.000 persone, per contenere l'epidemia. Il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha annunciato che si metterà per precauzione in quarantena dopo che in una scuola da lui visitata è stato registrato un caso di Coronavirus. Negli Stati Uniti i morti sono 21, oltre 490 i contagiati. I decessi nello stato di Washington, quello più colpito dal virus.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

