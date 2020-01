Consulta, maggioritario bocciato E in Parlamento è fuga da M5s

La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sulla legge elettorale proposto dalla Lega e dagli otto consigli regionali a guida centrodestra. Il referendum voleva trasformare, con l'abrogazione delle norme sulla assegnazione proporzionale dei seggi, il cosiddetto Rosatellum in un maggioritario a collegi uninominali. Ma, dopo sei ore di discussione, la Consulta ha deciso e ha ritenuto inammissibile il quesito perchè «eccessivamente manipolativo» nella parte che riguarda la delega al Governo. La Corte dunque non si è espressa direttamente sulla legge elettorale, ma sulla delega al Governo per consentire di applicare immediatamente l'eventuale legge che sarebbe rimasta in piedi in caso di esito favorevole del referendum. Per il deposito della sentenza bisognerà comunque attendere il 10 febbraio.

LE REAZIONI. Pd e 5Stelle tirano un sospiro di sollievo mentre furiosa è la reazione del leader leghista Matteo Salvini: «Una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: Pd e 5Stelle sono e restano attaccati alle poltrone. Non si lascia decidere, i cittadini stanno fuori dal Palazzo: questo è il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica».

La maggioranza sembra voler accelerare invece sul Germanicum, il modello elettorale in costruzione che torna decisamente al proporzionale seppur con una soglia di sbarramento al 5%. Anche se i malumori non mancano e rimane la questione irrisolta della prescrizione che divide M5s e Pd.

CAOS PENTASTELLATO. Ma ad addensare nubi sul futuro del governo ci sono anche le enormi tensioni interne al Movimento 5Stelle. Un altro senatore, Luigi Di Marzio, ha abbandonato il gruppo aggravando l'emorragia di parlamentari. Finora sono stati 28 i parlamentari che hanno lasciato il Movimento, alcuni per passare alla Lega o al gruppo Misto, altri per seguire l'ex ministro Fioramonti nel nuovo gruppo Eco. La prossima settimana partirà poi l'iter dei provvedimenti di espulsione per coloro non hanno versato i rimborsi al Movimento. Altri addii quindi sembrano in vista, sia a palazzo Madama che a Montecitorio. (A.Sev.)

riproduzione riservata ®

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA