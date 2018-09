Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Consiglio ieri sulla sicurezza e stabilità di ponti e viadotti. La seduta presieduta da Marcello De Vito (M5S) è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime del crollo di Genova ed è proseguita con la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture Margherita Gatta. Gatta ha poi sintetizzato su Fb il suo intervento: «Una bella novità ci attende in autunno, sarà consegnato l'appalto triennale di sorveglianza e monitoraggio delle infrastrutture. Per l'osservazione e lo studio delle nostre opere d'arte stradali saranno quindi utilizzate tecnologie avanzate come le termocamere per valutare la discontinuità presenti nei materiali, i laser scanner per rilievo e restituzione in modello 3D, il video endoscopio per le ispezioni sotto murature e cavità, i trasduttori di posizione differenziali ad altissima precisione (0,15micron) per calcolare la deformazione degli elementi strutturali sotto carico, un radar per la localizzazione delle armature e la valutazione dell'integrità del calcestruzzo e gli accelerometri piezoelettrici per le prove di carico dinamiche».