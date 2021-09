Consigliere comunale con un chilo di coca in auto e 45mila euro

Fino a quando un agente della Polstrada non ha casualmente abbassato la paletta davanti alla sua auto, nella zona di Cagliari, Virgilio Vannini era insospettabile: 40 anni, vive da solo nel Sassarese, dall'altra parte dell'isola, lavora saltuariamente come allevatore e ad Anela, dove abita, è consigliere comunale, lista Unidos pro Anela, che appoggia il sindaco Antonio Damiano Mulas.

Durante un normale controllo del territorio gli agenti lo hanno fermato su una statale perché la sua Alfa 159 aveva sorpassato a tutta velocità un trattore. Vannini è apparso particolarmente nervoso, così i poliziotti hanno deciso di perquisire l'auto. E hanno trovato la sorpresa, neppure nascosta molto bene: sotto il cruscotto, lato passeggero, c'erano tre involucri gonfi di cocaina: un chilo di colombiana purissima. E anche 45.480 euro in contanti. Vannini è finito in carcere a Uta, a Cagliari. La squadra mobile indaga per capire a chi era destinata la droga e il ruolo del consigliere comunale.(G.Pos.)



Giovedì 30 Settembre 2021

