Conoscere il miglior amico dell'uomo

Il libro di questa settimana s'intitola L'intelligenza dei cani del famoso etologo, professore universitario di psicologia ed anche esperto cinofilo americano Stanley Coren.

Riflettiamo sul fatto che il cane ci tiene compagnia e si dimostra collaboratore insostituibile per le più varie attività, con ben definite differenze caratteriali tra razza e razza.

L'autorevole autore le analizza una per una e ci fornisce una puntualissima descrizione. Con il piglio sistematico dello scienziato e la passione del cinofilo. Vengono infatti presi in analisi da Coren non solo i quozienti intellettivi dei vari cani e le diverse inclinazioni ma anche una divertente serie di test che chiunque potrà eseguire in casa per misurare l'intelligenza del proprio cane.

Dobbiamo infatti comprendere che, indipendentemente dalla razza, ogni esemplare è un individuo a sé, e che anche le emozioni, l'alimentazione, l'ambiente in cui vive sono tutti aspetti che possono fare la differenza. Un bel libro non soltanto per gli amanti dei cani ma per tutti gli amanti degli animali. (A.Ben.)

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

