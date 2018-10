Conoscere il miglior amico dell'uomo

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Come funziona il cane di Raymond Coppinger e Mark Feinstein, noti studiosi dell'etologia e della genetica del cane e del lupo.Pongono un quesito importante: ma in effetti quanto conosciamo veramente il cane? Ai più può far piacere ritenerlo il migliore amico dell'uomo, ma cosa in effetti guida le sue azioni?Analizzando il cane come specie biologica e non solo come animale da compagnia, Coppinger e Feinstein raccontano e sintetizzano decenni di ricerche e osservazioni sul campo per spiegare le basi evolutive sottostanti il comportamento canino.Gli autori fanno comprendere l'importanza fondamentale della forma, intesa come corpo fisico (geni e cervello compresi), spiegando quanto questa influenzi il comportamento, e come possa interagire con l'ambiente durante la crescita e soprattutto ci descrive come si sia potuta evolvere.Vengono chiarite molte altre questioni come la funzione del gioco, la mente e il sapere dei cani, il significato dell'abbaio, la ricerca del cibo, il rapporto tra madre e cucciolo e la sua influenza sul futuro cane adulto. Un libro da leggere. (A.Cap.)riproduzione riservata ®