CONI GELATO

Marco LobassoROMA - E' uno dei giorni più difficili per lo sport italiano. Le parole di Giovanni Malagò, durissime, lo dimostrano: «La riforma dello sport italiano che vuole attuare il Governo è una vera e propria occupazione del Coni». Le ha pronunciate al Consiglio straordinario delle federazioni riunito d'urgenza per cercare una strada comune dopo lo choc subito, con la riforma dello sport ormai già inserita nella prossima manovra, che ridurrebbe drasticamente poteri e forza economica del Coni. Avrebbe voluto usare toni più pacati, ma non ci è riuscito: «Il Coni è un marchio fortissimo, secondo in Italia solo alla Ferrari. Come si può pensare di sostituirlo con Sport e Salute. Ma ci rendiamo conto o no? Diventeremo l'ultimo Comitato olimpico al mondo, niente di più che un tour operator». E ancora: «Se questa riforma fosse iniziata a fine 2019 mi sarei dimesso. Ma ora no, non mollo. Anche se è tutto così illogico». E chiude con un passaggio da brividi sulla candidatura olimpica di Milano-Cortina 2026. «Tra pochi giorni dobbiamo andare a Tokyo a presentare la candidatura di Milano-Cortina, che facciamo buttiamo a mare anche questa?».Alle dichiarazioni al veleno del presidente del Coni hanno fatto subito seguito quelle del Governo, ampliando la diversità di vedute già evidente: «Malagò ci sorprende: sa bene che l'autonomia dello sport non è in discussione. In molti sono con noi, ci incoraggiano ad andare avanti», ribadendo che la riforma rispetta il contratto di governo. Una frase che ha innescato un'altra risposta piccata di Malagò: «Non è vero che è la volontà della legge rispettare il contratto di governo che invece dice tutt'altro: fare ulteriori controlli, condividere criteri e scelte delle persone. No, questo non è il contratto di programma».Intanto, il Consiglio nazionale del Coni ha dato mandato a Malagò di trattare ancora; unico voto contrario quello del senatore leghista e presidente dell'ente di promozione Asi Claudio Barbero. Ma sono emerse anche posizioni diverse da quella di Malagò, in primis, il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, che da anni, tra l'altro, ha un rapporto conflittuale con il numero 1 del Coni: «Inutile fare muro contro muro col governo. Occorre da parte di Malagò buonsenso e non alzare i toni. Non mi pare ci sia l'interesse da parte dei sottosegretari Giorgetti e Valente di minare l'autonomia dello sport. Serve dialogo e occorre che Malagò contribuisca a stabilire con il Governo i confini in cui si muoverà la società Sport e Salute e le differenti competenze». Difficile. Praticamente impossibile.