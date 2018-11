Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Istituire un pedaggio veicolare, simile alla congestion charge londinese o alla zona C di Milano, per accedere ad un'area semi-centrale di Roma. E' l'obiettivo di una delibera d'indirizzo firmata dal M5S che darà il via ad uno studio di fattibilità per adottare questo provvedimento entro un paio di anni. Tra le variabili da prendere in considerazione anche il raggiungimento di adeguati livelli di servizio del tpl nella zona interessata (la cosiddetta Ztl Vam).Oltre alle «misure di inibizione all'accesso per gli autoveicoli maggiormente inquinanti», si valuteranno anche misure «di forte penalizzazione per le cilindrate più elevate». Previste agevolazioni ed esenzioni per alcune categorie, dai residenti ai titolari di contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità. Molto critiche le opposizioni, dal Pd a FdI. «E' un percorso di approfondimento che potrebbe portare all'introduzione di questa importante misura. Vista la complessità della materia non diciamo si inizia nel 2020 o nel 2021», chiarisce il pentastellato Enrico Stefano.