Congedi parentali e voucher per la baby sitter

Per chi ha figli minori di 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole (se sono disabili non c'è limite d'età) c'è la possibilità di godere, dal 5 marzo, di congedi parentali straordinari per un massimo di 15 giorni (divisi fra mamma e papà) con la copertura del 50% dello stipendio. In alternativa si potrà avere un voucher da 600 euro per la baby sitter erogato mediante il libretto famiglia. Il voucher sale a 1000 euro per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori. Il buono va anche a chi ha bisogno di una badante per anziani non autosufficienti che hanno dovuto rinunciare alle strutture pubbliche diurne. Previsto anche un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni. Chi assiste persone disabili potrà chiedere fino a 24 giorni in più di permessi 104 nei prossimi due mesi.(A.Sev.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

