Confiscati 18 milioni Era il tesoro degli Spada

Oltre 18 milioni di euro. A tanto ammonta il patrimonio confiscato in via definitiva al clan Spada durante la maxi operazione avvenuta ieri mattina. Dopo il sequestro dell'ottobre 2018, arriva la confisca che permette di sottrarre al clan beni in grado di inquinare l'economia legale: questi beni accumulati secondo gli investigatori attraverso estorsioni, usura e traffico di droga - non torneranno più nelle mani del clan. L'indagine ha consentito di ricostruire tutto il patrimonio accumulato nel corso degli anni dai principali esponenti del clan: Carmine Spada, detto Romoletto, Ottavio Spada, Armando Spada, Roberto Spada e Claudio Galatioto. Sono stati messi i sigilli a 19 società, 2 ditte individuali, 6 associazioni sportive/culturali, quasi tutte con sede a Ostia e operanti in vari settori, 2 immobili, 13 veicoli e conti correnti bancari e postali.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 05:01

