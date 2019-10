Confcommercio ha nominato Pier Andrea Chevallard nuovo commissario di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Roma Capitale fino a dicembre 2020. Il nuovo commissario, - spiega una nota - già segretario generale della Camera di Commercio di Milano e attualmente direttore generale e amministratore delegato di Tinexta S.p.A., ha maturato esperienze e competenze specifiche sulle funzioni e sul ruolo delle associazioni di categoria, in particolare sull'innovazione dei servizi forniti agli associati per affrontare il perdurare della crisi e aumentare la competitività delle imprese. Rispetto alla struttura, il nuovo commissario concluderà il percorso di risanamento economico pressoché concluso e punterà con decisione sullo sviluppo associativo e sulla crescita dell'Associazione.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA