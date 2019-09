Condividere. E' uno dei temi chiavi della Settimana Europea della Mobilità, emersi durante la prima giornata che l'Università di Roma Tre e Roma Servizi hanno dedicato all'approfondimento della mobilità urbana. Esperti ed istituzioni hanno illustrato idee e progetti per migliorare gli spostamenti in città e la qualità della vita. E se per l'assessore ai trasporti Linda Meleo, l'obiettivo è ridurre il traffico di auto private, potenziando il trasporto su ferro, aumentando la share mobility e privilegiando la ciclabilità sui 250 km di piste, per invertire la rotta è necessario un cambio culturale. S'inserisce in questo contesto, la piattaforma PopGo, nata dall'intuizione della startup Hurry! di Alberto Cassone, col supporto del gruppo di noleggio ALD, che fa della condivisione il punto di forza. Scaricando un'app si rende la propria auto a noleggio a lungo termine disponibile per altri utenti quando non la si usa e risparmiando sul canone mensile.(P. Tra.)

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

