Condannato a due anni di carcere l'aggressore del Cinema America

Pestato a sangue perché indossava una maglietta, sgradita a due estremisti di destra, in cui campeggiava la scritta Cinema America Occupato. Un'assurda e ingiustificabile aggressione, avvenuta il 18 giugno del 2017, per la quale ieri Daniele Castellani ha scelto di patteggiare a una pena di 2 anni di reclusione.Nella stessa udienza un suo commilitone, anch'esso accusato di aver avuto un ruolo nel pestaggio, è stato rinviato a giudizio e dovrà sostenere un processo penale. Tutto era accaduto appena 12 mesi fa quando un 17enne, studente del liceo Cavour, stava facendo rientro a casa assieme ad un'amica. Come successo più volte in passato, il ragazzo indossava la t-shirt del Cinema America a lui tanto cara e che mai avrebbe pensato potesse costargli caro. Passeggiando in zona Esquilino, però, un gruppetto di ragazzi di estrema destra gli si faceva sotto. Mi hanno fermato in cinque o sei e mi hanno detto di togliermi la t-shirt che indossavo. Io ovviamente mi sono rifiutato: è stato allora che mi hanno aggredito, colpendomi più volte con un tubo di metallo aveva raccontato il ragazzo agli agenti intervenuti. Non solo, sempre secondo quanto dichiarato dalla vittima, mentre veniva pestato, il branco gli urlava zecca e comunista. Poi, con il ragazzo steso per terra e coperto di sangue, gli aggressori salivano in macchina per darsi alla fuga.(D. M. R.)