Concorsopoli, Buschini si dimette da presidente

Flavia Schicchitano

Mauro Buschini (Pd), presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha rassegnato le dimissioni a seguito della vicenda Concorsopoli, relativa ad alcune assunzioni a tempo indeterminato alla Pisana, attinte da un bando del Comune di Allumiere. Fra i vincitori del concorso ci sarebbero infatti esponenti di Pd, M5s e Lega. «Ho sempre lavorato nel pieno rispetto della legge, delle istituzioni e nella massima trasparenza. Negli ultimi giorni il Consiglio e la mia persona sono state vittime di attacchi e speculazioni politiche - ha detto Buschini - Ribadisco che la procedura è stata non solo regolare ma pienamente trasparente e ha permesso di integrare le risorse umane con personale esperto e preparato. Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da Presidente per garantire al mio successore di nominare in piena autonomia i membri della Commissione trasparenza che ho fortemente voluto».

«Ringrazio Mauro Buschini per il suo gesto di serietà e responsabilità istituzionale», ha commentato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Lunedì il Consiglio regionale eleggerà il nuovo presidente. Tra i più accreditati l'attuale capogruppo del Pd, Marco Vincenzi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 05:01

