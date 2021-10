Concorsi col trucco in Ateneo: indagati Galli e altri 23 prof

Il suo è il nome che fa più rumore. Perché Massimo Galli è l'infettivologo da mesi in prima fila nella guerra al Covid, un volto ormai familiare nelle case degli italiani. È uno dei 24 professori universitari - 17 della Statale di Milano, sette di altri Atenei (c'è anche il virologo Massimo Andreoni della Sapienza di Roma - indagati nell'inchiesta della procura milanese per alcuni concorsi che secondo l'accusa sono stati pilotati per favorire candidati graditi: gli amici degli amici, insomma, clientelismo piuttosto che meritocrazia per essere assunti come docenti.

«Sono tranquillo ma non commento» dice l'infettivologo, che a un mese dalla pensione ha ricevuto un avviso di garanzia con le pesanti accuse di turbativa d'asta e falso ideologico. L'inchiesta riguarda concorsi universitari di Medicina - truccati, secondo la procura - all'Università degli Studi di Milano nel 2020, con coinvolgimento di alcuni docenti compiacenti degli atenei di Pavia, Torino, Roma e Palermo nelle commissioni giudicatrici.



