Conceiçao: «Loro in crisi? Non mi fido, ma passiamo noi»

ROMA - «Vinceremo, senza fretta». Un altro (ex) laziale vuole regalare un dispiacere alla Roma e a Di Francesco. Si tratta del tecnico del Porto Sergio Conceiçao che stasera proverà a ribaltare il 2-1 dell'andata e a riscattare la sconfitta col Benfica che sabato gli è costato la testa della classifica: «Dobbiamo essere aggressivi, ma anche efficaci in difesa, dobbiamo saper aspettare. L'equilibrio sarà la chiave per vincere la partita. Dobbiamo essere preparati a una squadra che difenderà un punteggio favorevole, ma se giochiamo come sappiamo possiamo arrivare ai quarti». Conceiçao non si fida della crisi della Roma: «Tutti siamo in difficoltà, ma non deve pesare. Contano poco le chiacchiere quando l'arbitro fischia. La Roma resta una grande squadra». Il Porto ha recuperato Marega e Corona in attacco. (F. Bal.)

