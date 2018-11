Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Con una nota di ieri il direttore generale di RomaCapitale ha finalmente emesso i mandati di pagamento delle mensilità digiugno e luglio 2018 per saldare gli stipendi di 4000 lavoratrici elavoratori di Roma Multiservizi, dando disposizioni alla tesoreria affinchè queste somme vengano quietanziate domani. Il provvedimento è giunto soltanto dopo la nota dei Sindacati con la quale si denunciava la possibilità del mancato pagamento degli stipendi di ottobre, la cui erogazione sarebbe stata prevista per oggi. Gli stipendi di chi lavora in Multiservizi sono già bassi, sottoporre i lavoratori a questo ennesimo disagio è davvero insopportabile». Lo dichiarano in una nota Giulia Tempesta e Riccardo Corbucci, consiglierecomunale di Roma Capitale e coordinatore della segreteria Pd Roma.