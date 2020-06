Con un po' di ritardo e ormai in piena Fase 3, è partita ieri la sperimentazione dell'app Immuni. Al momento il testing è attivo solo in quattro regioni - Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia - ma gradualmente, come annunciato dalla ministra dell'Innovazione Paola Pisano, «entreranno tutte le altre».

Superato anche qualche intoppo tecnico dell'ultimo momento (problemi di download in Abruzzo), risolto il problema della compatibilità sugli smartphone Huawei, ora la sfida sarà quella di sconfiggere le perplessità di alcuni italiani, ancora restii a scaricarla, tra cui spicca Matteo Salvini che dalle Marche (in visita) ha commentato in modo lapidario: «Io non scarico assolutamente nulla». Nel frattempo però sono stati già superati i due milioni di download, segnale importante di una buona partenza. Fondamentale affinché lo strumento sia efficace è infatti una copertura ampia della popolazione.

L'invito ai cittadini della ministra Pisano ne spiega la necessità: «Immuni è utile in questo momento di ripresa delle attività, per muoversi in sicurezza e diminuire la probabilità di nascita di focolai improvvisi e soprattutto per tutelare noi stessi e le persone a noi care».(S.Pie.)

