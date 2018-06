Con The Killers il live è Wonderful

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A cinque anni di distanza dall'ultima esibizione nel nostro Paese (si erano esibiti in coppia con gli Stereophonics), The Killers tornano in Italia per aprire la decima edizione di Rock in Roma festival, oggi. Una data che coincide con i quattordici anni dall'esordio musicale della band di Las Vegas che si presenterà però priva di sue membri (assenza prevista, causa impegni personali) Mark Stoermer e Dave Keuning. E ci arrivano dopo il successo mondiale del nuovo album Wonderful Wonderful per il quale sono tornati a collaborare con Anton Corbijn (che firma la cover del disco). Con questo ultimo lavoro The Killers hanno infiammato la platea del festival di Glastonbury a giugno, il British Summer Time show all'Hyde Park di Londra, mentre con la loro performance di The man, agli ultimi EMA's, hanno definitivamente conquistato i fan. The Killers saranno accolti al Radio2 Live, da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che trasmette direttamente da Rock in Roma, per una puntata in iperconnessione con il popolo della rete.Via Appia Nuova 1245, oggi alle 21,45 (apertura porte 18,30), bigl. 40+6 dpwww.rockinroma.com