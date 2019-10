Con Sirigu non si passa, il Gallo canta due volte

SIRIGU 7

Due dei quattro interventi su Salanovic sono davvero provvidenziali. Soprattutto la respinta immediata sullo 0-0.

DI LORENZO 6

I primi minuti sono di personalità. Poi l'esordio in Nazionale sembra perdere mordente, sino alla discesa per innescare la seconda rete di Belotti.

G. MANCINI 6

Il suo salvataggio alla disperata su Goppel dopo meno di un minuto vale un gol. E quasi una partita intera.

ROMAGNOLI 6,5

Una rete per Roberto Mancini. Ma anche benaugurante per Stefano Pioli.

BIRAGHI 6

Parte a razzo con l'assist per Bernardeschi e altre pregevoli iniziative. Ripresa meno performante (43' st Bonucci ng).

ZANIOLO 5,5

Per la prima volta titolare con l'azzurro maggiore, cerca di scardinare la scatola dei padroni di casa. Efficacia a sprazzi (19' st El Shaarawy 7: assist per Romagnoli, sberla che impegna il portiere avversario e rete del poker azzurro. Fantastico modo per celebrare i suoi primi minuti della gestione Mancini).

CRISTANTE 6,5

Nel ruolo di Jorginho acquista fiducia col passare dei minuti. Sino al passaggio illuminante per la rete di El Shaarawy.

VERRATTI 6,5

È l'unico confermato dal Mancio rispetto all'undici iniziale di sabato con la Grecia. È un punto di riferimento imprescindibile per l'Italia. Quella titolare e quella bis.

BERNARDESCHI 6,5

Sblocca immediatamente il risultato dopo aver segnato anche alla Grecia. Prosegue con buona vivacità (29' st Tonali ng: debutto assoluto con cartellino giallo).

BELOTTI 7

Nel primo tempo viene asfissiato dagli avversari. Nella ripresa prende maggiormente le misure e segna una doppietta tutta di testa. La cresta del Gallo è altissima.

GRIFO 5,5

Il ct Mancini spiega all'italo-tedesco i movimenti che deve fare. L'esecuzione è a lungo rivedibile. Si riscatta in parte con il corner per lo 0-2 di Belotti e nel finale.

R. MANCINI 7

Nove vittorie consecutive in azzurro, come Vittorio Pozzo. «A me mancano due Mondiali», ha detto. Intanto vuole allargare la base per scegliere al meglio per Euro 2020.

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

