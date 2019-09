Con la Tuscia si va in scena

Tiziana Boldrini

Il teatro e la Tuscia. Questa la coppia protagonista di Quartieri dell'arte, il 23° festival internazionale di performance e drammaturgia contemporanea che, da domenica al 13 novembre animerà piazze, cortili, palazzi ed anfiteatri tra Viterbo, Tuscania, Bomarzo e Bassano in Teverina che opsiterà Juliette on the road, lo spettacolo di apertura (box a sinistra). Il Festival, diretto da Gian Maria Cervo, prosegue il tema avviato nel 2017 di dialogo vivo e originale tra attualità, storia e mito.

In programma, tra gli altri spettacoli, anche Ercole dei fratelli Presnyakov, autori russi di origine iraniana che andranno in scena, con la regia di Lidija Dedovic, alle Scuderie del Bramante a Viterbo (21/09). Cervo metterà in scena il suo testo L'uomo più crudele, la leggenda di Vlad Dracul e del suo Boiardo, con la regia di Gianluca Iumiento al Palazzo Orsini di Bomarzo (17-22/09). E ancora Offelia Suite di Luca Cedrola, con Viola Graziosi diretta da Graziano Piazza e le musiche di Arturo Annecchino (Bomarzo 22/09), Io sono solo Amleto di Marco Cacciolla (Viterbo 27/09) ed il progetto collettivo europeo Narcissus (Viterbo 4/11), www.quartieridellarte.it.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

