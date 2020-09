Con la saliva il verdetto di positività in tre minuti

È tutto italiano il nuovo test rapido per scoprire la positività o meno al coronavirus: basta la saliva e il responso arriva in tre minuti. Si chiama Daily Tampon, ed è stato realizzato dalla Allum, un'azienda brianzola di Merate, in provincia di Lecco, in collaborazione con l'università del Sannio. Il test ha già ricevuto l'approvazione dal ministero della Salute e può quindi partire la produzione.

Il Daily Tampon fornisce il risultato come un test di gravidanza: positivo due strisce, negativo una. Si propone come un esame utile a gestire flussi di massa. La Allum, che prima dell'emergenza Covid realizzava sistemi di illuminazione, spiega di poter produrre 20 milioni di tamponi per la rilevazione del virus. Il test funziona così: si prende un campione di saliva con un cotton-fioc, lo si appoggia sul tampone che in tre minuti, grazie all'utilizzo congiunto di tre reagenti, restituisce il risultato. Il prodotto, sottolinea l'azienda in una nota, «costa meno della metà dell'attuale tampone».

