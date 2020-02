«Con la piscosi da coronavirus incassi a picco del 25 per cento»

Flavia Scicchitano

Dal turismo al commercio: le fortissime ripercussioni economiche che stanno colpendo la capitale a causa del coronavirus saranno affrontate in un tavolo permanente in Campidoglio. La decisione è arrivata durante l'incontro di ieri tra la sindaca Virginia Raggi e le maggiori associazioni di categoria capitoline, Cna, Confesercenti e Confcommercio, insieme alla Camera di Commercio.

Un vertice convocato dalla stessa Raggi a Palazzo Senatorio per fare il punto sulla situazione e chiedere la collaborazione delle realtà economiche romane, a partire dalla diffusione del decalogo diramato dalla Regione Lazio sulla base di quello indicato dal ministero della Salute. «Apriamo un tavolo per valutare l'impatto economico - ha annunciato la sindaca - Nei negozi locandine con info utili per il pubblico. Rassicuriamo i cittadini e seguiamo le regole stabilite dalle Istituzioni».

Nel corso dell'incontro le associazioni di categoria hanno chiesto alla sindaca di valutare con il Governo aiuti economici e sgravi fiscali anche per le imprese romane. Da parte loro tramite le aziende associate Cna e camera di Commercio, Confesercenti e Confcommercio diffonderanno il decalogo.

«Gli alti controlli sono un criterio di sicurezza, non possono penalizzare l'economia del territorio. Bisogna ribaltare l'ottica: i controlli devono rassicurare anche perché Roma e Lazio per ora non hanno casi autoctoni - ha detto il presidente della Confesercenti di Roma Valter Giammaria - Stimiamo che il commercio romano ne risenta per 20-25%, la ristorazione per il 30% con picchi altissimi per i ristoranti etnici. Stimiamo anche un calo delle prenotazioni negli hotel per il 35% e siamo solo all'inizio. Abbiamo chiesto alla sindaca di farsi portavoce con il Governo per valutare aiuti anche per le realtà economiche della capitale. Se le aziende non guadagnano - ha aggiunto -non possono pagare le tasse».

Il prossimo appuntamento tra amministrazione e attività produttive è per martedì prossimo.

