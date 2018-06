Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Con la Grecia abbiamo trattato in modo molto duro e alla fine abbiamo raggiunto un buon accordo. Per questo io vado incontro anche al nuovo governo italiano in modo che si parli gli uni con gli altri, e diremo che una Unione europea si basa sul rispetto delle regole da parte di tutti. In questo spirito, dopo, riferirò cosa si è raggiunto». Lo ha detto Angela Merkel, rispondendo a una domanda sull'Italia rivolta a un parlamentare tedesco nel Bundestag.Nel frattempo, parole concilianti verso il nostro paese giungono intanto dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. «Si può e si deve amare l'Italia e la sua gente - dichiara - Ma faremmo bene anche a rispettarli», aggiunge. «Questo ovviamente non esclude una preoccupazione politica rispetto alla situazione attuale. Mentre esclude altezzosi ammaestramenti».