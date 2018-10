Con la chiusura delle scuole lezioni a singhiozzo fino al 12

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scuole chiuse oggi a Roma. E le lezioni per i giovani studenti romani si fermano fino a metà novembre. La decisione era nell'aria e poi è arrivata, ieri pomeriggio, direttamente dal Campidoglio: gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, resteranno chiusi per l'intera giornata di oggi. Una chiusura che, di fatto, va a rimandare l'avvio di una settimana di scuola già dimezzata dal ponte del 1 novembre.La maggior parte delle scuole infatti resterà chiusa venerdì e sabato, dopo la festa di Ognissanti, per poi riprendere con le lezioni lunedì prossimo. Ma non solo. A Roma infatti questo mese di novembre vedrà le scuole chiuse più del normale. Domenica 11 novembre, infatti, i romani sono chiamati alle urne per dare la loro preferenza sul referendum per l'Atac: si vota solo nella giornata di domenica ma le scuole resteranno chiuse anche il lunedì dopo per consentire i tempi dello spoglio e la pulizia dei locali.E così le lezioni cominciano a subire interruzioni non previste dal calendario scolastico approvato all'inizio dell'anno.Una perdita di giorni di lezione che non promette niente di buono: lo scorso anno, infatti, si verificarono non pochi problemi per le inaspettate chiusure dovute alla neve. Alla fine dell'anno mancarono all'appello i giorni di lezione e le classi si ritrovarono a dover fare i conti con i programmi di studio da portare a termine.(L. Loi.)