Con l'arrivo dell'estate a Roma è tutto un pullulare di cocktail bar all'insegna dei dehor. Ma pochi sono immersi nel verde come la Latteria Garbatella, nel cuore dell'omonimo quartiere, con una terrazza di 100 metri quadrati ricolma di piante. La filosofia del locale è green: non solo la struttura (dotata di bistrot affidato allo chef Pasquale Aragona specializzato in tartare e carpacci di carne e di pesce) è stata ristrutturata con materiali naturali, ma anche la proposta food&beverage è studiata nel segno del km zero. «La nuova drink list uscirà la prossima settimana e sarà strutturata in sette Elisir Signature (10 euro) dall'effetto diverso a seconda delle botaniche usate, raccolte sulla terrazza», ci anticipa il barmanager Giovanni Miola. (N.Cav.)

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

