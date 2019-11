CON L'ACQUA ALLA GOLA

Mario Fabbroni

Non è record assoluto per soli 3 centimetri, ma dal 1966 Venezia non si svegliava con l'acqua alta 1,87 metri. Troppa. Una devastazione. Anzi, come l'hanno definita il governatore Zaia e il sindaco Bugnaro «un'Apocalisse».

La città è in ginocchio. Tutto il centro storico è finito sott'acqua invasi molte case e alberghi. Inutili le passerelle di legno, alte appena 120 centimetri. Così, fuori dalla stazione di Santa Lucia, è subito nato un fiorente mercato degli stivali, con gli abusivi che vendono a 10 euro quelli di nylon con la suola che si stacca dopo aver percorso cento metri e a 5 euro quelli abbandonati dai turisti e recuperati tra i rifiuti.

Tutti i siti del mondo fanno rimbalzare le immagini della laguna sommersa. Un uomo di 78 anni è morto fulminato nell'isola di Pellestrina, una delle lingue di terra che dividono Venezia dal mare: sarebbe stato un corto circuito elettrico innescato dalla marea che gli era entrata in casa. La seconda vittima è un altro abitante dell'isola, trovato anche lui in casa e deceduto probabilmente per cause naturali durante l'alluvione.

Venezia è ferita ma tutto è meno che ferma. Agli imbarcaderi i giapponesi sono impazienti di inviare dall'altra parte del mondo l'immancabile selfie sotto il ponte di Rialto. Mentre i veneziani sono impegnati a buttare fuori acqua, asciugare tappeti e divani, maledire lo scirocco che martedì sera è arrivato sulla laguna portandosi dietro il disastro. Preoccupa la situazione all'interno della Basilica di San Marco: «Siamo stati a un pelo dal disastro - ha detto il procuratore della Basilica Pierpaolo Campostrini. -. L'acqua è entrata nella cripta e avrebbe potuto dare problemi statici alle colonne, che reggono la basilica». Non è stato risparmiato il Teatro La Fenice, inutilizzabile il sistema elettrico e quello anti incendio.

C'è anche il tempo per l'indignazione social dei veneziani di fronte alle immagini, postate sul web, di due turisti che fanno una nuotata in piazza San Marco. Sciacalli incuranti della tragedia di immani proporzioni nella città d'arte.

riproduzione riservata ®

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA