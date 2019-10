Con il viaggio integrato treno+bicicletta la mobilità è sostenibile, ecologica, conveniente e sempre in sicurezza. Al via la partnership fra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Decathlon. Il progetto è stato presentato a Termini da Sabrina De Filippis, Direttore Passeggeri Regionale di Trenitalia e Paolo Piccu, Country Commercial Director di Decathlon Italia.

Due mezzi ecologici per eccellenza, il treno e la bici, che garantiscono una mobilità sostenibile, dolce e slow, in comodità e in totale sicurezza. Sarà così possibile integrare le diverse modalità di trasporto per tutti coloro che desiderano muoversi sulle due ruote per motivi di lavoro, studio, svago e turismo, utilizzando il treno per gli spostamenti più lunghi così da coprire rapidamente distanze maggiori.

Grazie alla nuova partnership, un plus soprattutto per i passeggeri pendolari, i viaggiatori Trenitalia (abbonati Regionali, InterCity e possessori CartaFreccia) che acquistano una nuova bici pieghevole Decathlon potranno usufruire di un'assicurazione gratuita per danni accidentali e di un bracciale catarifrangente. L'accordo conferma l'impegno costante del Gruppo FS Italiane verso la sostenibilità ambientale puntando su azioni volte a incrementare lo shift modale e a favorire una mobilità collettiva e condivisa.

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

