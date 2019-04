Con il papà stalkerizza l'ex fidanzata

Emilio Orlando

Una storia d'amore durata due anni che si trasforma in un incubo per una ventitreenne dell'Eur. Dopo il primo periodo di innamoramento, tra la ragazza ed il suo fidanzato di ventisette anni il rapporto si interrompe per decisione di lei: «Sei morboso e violento», le dice lasciandolo. Da quel momento in poi, il ragazzo e suo padre iniziano a perseguitarla fin quando non vengono arrestati dalla polizia del commissariato Esposizione, che mette la parola fine ad un calvario cominciato lo scorso nove aprile.

«Senza di te non posso vivere», le scriveva l' ex in una serie di messaggi telefonici che le inviava di continuo per cercare di riconquistarla. Le cose iniziano a precipitare quando il fidanzato viene a sapere che la ragazza ha iniziato una nuova storia d' amore. Con l'aiuto del genitore, che ben presto dal ruolo naturale che dovrebbe avere si trasforma in un complice, cominciano a minacciarla di morte rendendo la sua vita impossibile tanto da costringerla a cambiare le sue normali abitudini quotidiane pure di non incontrarli e proteggere la propria incolumità.

«Ve do foco... cambiate appartamento... ve stermino la famiglia... vammazzo tutti... fallo venì tu padre che je spacco la testa». E ancora: «Ho visto l'amica tua venì su...dije de scenne che l'ammazzo». Quando i toni avevano raggiunto il tenere violento la donna ha deciso di denunciarli. I messaggi minatori, oltre che dal figlio venivano inviati anche dal cellulare del padre, già con dei precedenti di polizia. In breve tempo il pool di magistrati della procura capitolina specializzato nella lotta ai reati contro le donne, ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere, che ha permesso agli investigatori di Pasquale Fiocco di arrestare padre e figlio, ammanettati l'uno a Laurentino 38 e l' altro nel quartiere Don Bosco.

