Con il lockdown ci siamo abituati ad essere sempre online, smartphone alla mano, pronti a reagire a qualsiasi notifica. Ma con l'arrivo delle vacanze bisogna cambiare e resistere alla tentazione di vedere se c'è arrivato un messaggio, un'email, un like. Non è facile, anche perché noi italiani siamo connessi a internet più di 6 ore al giorno, ma come scrive la firma del New York Times Catherine Price, «bastano poche settimane per interrompere la dipendenza dal cellulare e riappropriarsi della propria attenzione, guadagnando in tempo libero e benessere». Per fare digital detox gli step sono semplici: prima di tutto attivare una app che conta le ore passate al cellulare, poi disattivare le notifiche di tutti i social, avvisare amici e colleghi che per un periodo non saremo raggiungibili, di notte mettere la modalità aereo e, per i più coraggiosi, lasciare il telefono in un'altra stanza, almeno un'ora al giorno. Niente paura, vedrete che vi piacerà e il diritto alla disconnessione diventerà una rivendicazione sempre più presente, anche nei contratti di lavoro. Quindi se possiamo restiamo sconnessi, gustiamoci la vita offline. Il mondo continua lo stesso.

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 05:01

