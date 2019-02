Con il governo alle prese con la questione Diciotti, per ora in stand by l'altro tema che divide il Paese: ovvero le autonomie differenziate volute da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il consiglio dei ministri dello scorso 14 febbraio ha infatti avviato il percorso che dovrebbe portare a un accordo, ma in Parlamento mancano i numeri. La Costituzione prevede che gli accordi sull'autonomia regionale debbano essere approvate dalle Camere a maggioranza assoluta: ovvero dalla metà più uno dei loro membri. Il punto è che i deputati eletti nel Centro-Sud, appartenenti a forze politiche diffidenti verso l'autonomia estrema (come i 5Stelle) oppure contrari (come Pd e Forza Italia) sono almeno 347 su 630. Ogni deputato è libero di votare indipendentemente dal proprio gruppo di appartenenza, quindi il conteggio è approssimativo. Ma se davvero l'intesa federalista tra governo e regioni del Nord dovesse penalizzare quelle del Sud, difficilmente i deputati eletti nei relativi collegi elettorali saranno disposti a votarla. I numeri, insomma, sembrano non esserci. L'autonomia così resta al palo.

