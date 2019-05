CON IL FIATO SOSPESO

Matilde Andolfo

Noemi è collegata al ventilatore meccanico, kle sue condizioni sono estremamente gravi. Ecco l'ultimo bollettino medico dei medici dell'ospedale pediatrico Santobono sulle condizioni della piccola di quattro anni ferita accidentalmente, venerdì scorso, durante un agguato di camorra in piazza Nazionale, a Napoli. Lo staff medico è accanto alla mamma e al papà della piccola, raggiunta da un proiettile che le ha trapassato entrambi i polmoni: gli psicologi provano a sostenere e proteggere questi genitori finiti all'improvviso in un incubo. Senza un perché.

Oltre ai problemi respiratori, per Noemi c'è il rischio di infezioni a causa di quel lembo di maglietta trovata nei polmoni perforati dal proiettile. Migliorano intanto le condizioni della nonna, Immacolata Molino, che era per strada con Noemi al momento dell'agguato, ferita a un gluteo: adesso è a casa insieme all'altra sorellina della piccola, che ha sei anni. Tutta la città prega, vuole che la bimba non allunghi il triste elenco delle vittime innocenti della malavita partenopea.

Nei frame dei video di sorveglianza acquisiti dalla Squadra mobile, intanto, c'è la chiave per identificare il sicario che voleva uccidere Salvatore Nurcaro (reale obiettivo della guerra tra clan per il controllo di Napoli Est). Si vede un giovane di neanche trent'anni, impacciato e maldestro. La pistola si inceppa e lui riprova a sparare. La poggia di proiettili si abbatte su Nurcaro e poi su nonna e nipotina.

