Con il cane Puffo al guinzaglio, ieri mattina la sindaca Raggi è andata a far visita ai volontari di Retake che per ore sono stati impegnati a ripulire il Borghetto dei Pescatori. Per rassicurare i cittadini che chiedevano maggiori controlli, decoro e servizi per Ostia, la Raggi ha assicurato che il territorio avrà maggiori fondi per valorizzare il decentramento di cui gode nella gestione delle aree pubbliche, prime fra tutte le spiagge. «Da quest'anno ha spiegato la sindaca - abbiamo cominciato a finanziare con fondi extra le attività che il X Municipio ha in maniera autonoma come verde e spiagge. Per la stagione estiva serve di certo un surplus di attenzione da parte dell'amministrazione, di Ama e della polizia locale». Tra le maggiori criticità lamentate dai cittadini, ci sono anche il dragaggio del canale dei Pescatori e la presenza delle reti di plastica dei lavori abbandonate sul mare.(L. Loi.)

