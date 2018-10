Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con i suoi occhi, attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica, ha raccontato l'Italia degli ultimi 50 anni. Dal grande cinema agli scorci di una Capitale che negli anni ha cambiato lentamente volto. Sempre sotto l'occhio attento di Rino Barillari, il Re dei Paparazzi. E il suo immenso archivio, oltre 400mila foto, verrà esposto con una selezione di 100 immagini dal 12 al 28 ottobre nello spazio Extra del MAXXI con la mostra fotografica Rino Barillari The King of Paparazzi prodotta da Istituto Luce Cinecittà e ideata da Massimo Spano e Giancarlo Scarchilli. Non solo, il 27 ottobre nell'ambito della Festival del Cinema, nella sala del MAXXI verrà proiettato il film su Rino Barillari, prodotto dalla Michelangelo Film e dall'Istituto Luce. Un evento imperdibile in cui poter incontrare attori e attrici tra i tavolini di via Veneto, vedere gli effetti personali di Pier Paolo Pasolini dopo l'uccisione, le immagini della rivolta del carcere di Rebibbia o le scene degli attentati delle BR. Barillari ha raccontato la storia dell'Italia spiega Massimo Spano possiamo riviverla con le sue foto. Sempr ein prima linea. In che senso? Semplice: per fotografare la notizia, Barillari negli anni ha collezionato 165 ricoveri al Pronto Soccorso, 11 costole rotte, 1 coltellata, 76 macchine fotografiche spaccate.(L. Loi.)