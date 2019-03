«Con Fogli ho fatto la cosa più brutta della mia vita»

Michele Mazzeo

MILANO - Isola dei Famosi, le scuse dopo la bufera. Il giorno dopo il terremoto mediatico (con licenziamenti) causato dall'annuncio in diretta dei presunti tradimenti di Karen Trentini, moglie di Riccardo Fogli, con l'imprenditore Giampaolo Celli, Fabrizio Corona si scusa (con riserva): «Chiedo scusa a Riccardo Fogli. Penso di aver fatto la cosa peggiore della mia vita».

L'ex agente dei vip ha addirittura indetto a Milano una conferenza stampa (con accanto Pietro Farneti, responsabile della comunità in cui sta svolgendo il percorso terapeutico dopo le condanne) dopo l'umiliazione riservata al cantante nella puntata di lunedì del reality di Canale 5: «Il suo pianto non mi fa dormire da tre giorni». Ma, se è dispiaciuto sul piano umano, rivendica la propria correttezza professionale: «Sul piano lavorativo, essendo il responsabile di un magazine e avendo la notizia, era la cosa giusta da fare», si autogiustifica.

E per i provvedimenti presi da Mediaset? Nessun senso di colpa: «I miei unici rapporti sono stati con Cristina Farina (capoprogetto allontanata dal programma insieme ad alcuni autori, ndr). È stata lei ad avere l'idea, a venirmi a cercare e a occuparsi del video. Non mi sento responsabile del suo licenziamento», ha chiarito. Anche se Corona suppone che «il video montato in quel modo sia stato approvato prima dai vertici». L'ex fotografo dei famosi ha poi sciolto i dubbi sul cachet: «Non ho preso una lira; hanno fatto di tutto perché andassi in trasmissione, ma io non ci sarei mai andato». E a chi ha sollevato dubbi su una presunta combine tra lui e il cantante ha risposto: «Fogli non era stato avvisato. Anche se devo dire che non mi aspettavo quella reazione». Sembra che questa volta il re dei paparazzi sia rimasto spiazzato dai sentimenti. C'è da credergli?

