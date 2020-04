Con Acea e Zucchero emozioni al Colosseo

Simone Pierini

Zucchero come Bocelli al Duomo, ma il suo palcoscenico è il Colosseo di Roma. Il cantante ha eseguito per la prima volta in assoluto l'inedito ed emozionante brano Canta la vita, tratto da Let Your Love Be Know di Bono Vox con il testo in italiano a sua firma di Zucchero. Un inno alla vita. Un'esibizione unica per lanciare un messaggio mondiale di grande unione. Lo ha fatto ieri sera in occasione del 50° anniversario della Giornata Mondiale della Terra, l'Earth Day, nel quale il Gruppo Acea ha illuminato il Colosseo con lo slogan e il logo della manifestazione e ha contribuito al sostegno dell'evento e della Maratona multimediale organizzata da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, la quale ha visto, tra le altre presenze, la partecipazione di Zucchero con il suo brano Canta la Vita.

