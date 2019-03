«Con 25mila euro ti trovo un posto al Senato»

Emilio Orlando

Posti di lavoro prestigiosi in Senato, all'Acea ed all'Eni in cambio di diecimila euro da versare in contanti come commissione. Le vittime del raggiro venivano avvicinate dai truffatori in una piscina all'interno di un centro sportivo a Tor Carbone dove portavano i nipoti o i figli a nuoto.

Il modus operandi di una coppia di coniugi, Maurizio Lazzari e Rosanna Lipoli, con Giancarlo Battista, un loro complice, era sempre lo stesso. Battista, una vecchia conoscenza degli inquirenti, era stato già denunciato per gli stessi reati qualche anno fa, quando prometteva assunzioni in cambio di denaro alla Camera dei Deputati. Dopo aver ascoltato le loro preoccupazioni su parenti e figli disoccupati ed in cerca di un'occupazione, li rassicuravano promettendo loro di avere la persona giusta dentro gli uffici del personale di famose aziende e strutture della pubblica amministrazione.

In cambio chiedevano soldi che, facendo leva sulla disperazione di chi è disoccupato, riuscivano sempre ad ottenere. Quando avevano carpito la fiducia dei polli prescelti passavano all'azione, facendosi versare in diverse trances decine di migliaia di euro. A questo punto entrava in scena quello che nelle truffe viene definito il compare: vestito di tutto punto, con fare carismatico per rendere più credibile il raggiro e guadagnare tempo, consegnava alle vittime delle promesse di assunzione scritte che però erano false, con tanto di carta intestata e timbri istituzionali contraffatti.

Nessuna delle cinque promesse di assunzione si è mai concretizzata. Addirittura in un caso una delle vittime è stata intimorita dai due coniugi, con la minaccia che gli avrebbero bruciato casa, dopo che questa aveva chiesto chiarimenti sul ritardo dicendo che se non fosse stato assunto da lì a breve avrebbe fatto denuncia alla polizia. Gli investigatori della squadra del sostituto commissario Claudio Carissimi, coordinati da Antonino Russo del commissariato di Tor Carbone, dopo aver raccolto le denunce delle prime cinque vittime hanno arrestato i truffatori e, nelle loro abitazioni, hanno sequestrato il materiale per falsificare gli impegni scritti per le assunzioni.

